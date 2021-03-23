Местные советы в Украине после выборов обновились более чем на 70%, - ОПОРА
Там также отметили, что конкуренция на выборах городских голов была значительной
Там также отметили, что конкуренция на выборах городских голов была значительной
Местные советы в Украине после очередных местных выборов в октябре прошлого года обновились на 70%.
Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Местные советы в целом обновились более чем на 70%, поэтому мы имеем новое местное самоуправление с новыми лицами", - отметила она,
Также Айвазовская отметила, что конкуренция на выборах городских голов была значительной, и по результатам выборов 43% городов, где разрыв между кандидатом, который победил, и следующим был 20%, а также 22% городов, где разрыв был 5% и менее.
Напомним, ранее в ОПОРЕ заявили, что в городские и областные советы смогли переизбраться около 30% депутатов.
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