Местные советы в Украине после выборов обновились более чем на 70%, - ОПОРА

Там также отметили, что конкуренция на выборах городских голов была значительной

Там также отметили, что конкуренция на выборах городских голов была значительной

Фото: Укринформ

Местные советы в Украине после очередных местных выборов в октябре прошлого года обновились на 70%.

Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Местные советы в целом обновились более чем на 70%, поэтому мы имеем новое местное самоуправление с новыми лицами", - отметила она,

Также Айвазовская отметила, что конкуренция на выборах городских голов была значительной, и по результатам выборов 43% городов, где разрыв между кандидатом, который победил, и следующим был 20%, а также 22% городов, где разрыв был 5% и менее.

Напомним, ранее в ОПОРЕ заявили, что в городские и областные советы смогли переизбраться около 30% депутатов.