12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
18:02  19 березня
В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 16:59 6

У Зеленського закликали припинити конфлікт у керівництві НБУ

19 березня 2021, 16:59 6
Читайте также на русском языке
Там заявили, що посадовці повинні діяти в межах повноважень
Там заявили, що посадовці повинні діяти в межах повноважень
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Офіс президента закликає керівництво Національного банку України відкинути персональні амбіції. Посадовці повинні діяти в межах повноважень.

Про це повідомляє ОП у Facebook, пише RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, в "Офісі президента зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України".

"Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

У офісі запевнили, що продовжать за підтримки західних партнерів робити все необхідне, "щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з ПриватБанком".

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли про перемовини щодо трьох траншів МВФ.

Україна Офіс президента НБУ президент офіс

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua