У Зеленського закликали припинити конфлікт у керівництві НБУ

Там заявили, що посадовці повинні діяти в межах повноважень

Там заявили, що посадовці повинні діяти в межах повноважень

Офіс президента

Про це повідомляє ОП у Facebook, пише RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, в "Офісі президента зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України".

"Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

У офісі запевнили, що продовжать за підтримки західних партнерів робити все необхідне, "щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з ПриватБанком".

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли про перемовини щодо трьох траншів МВФ.