У Зеленского призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ
Офис президента призывает руководство Национального банка Украины отбросить личные амбиции. Должностные лица должны действовать в пределах полномочий.
Об этом сообщает ОП в Facebook, пишет RegioNews.
Как отмечается в сообщении, в "Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины".
"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.
В офисе заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".
Напомним, ранее у Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ.