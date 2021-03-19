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19 марта 2021, 16:59 5

У Зеленского призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ

19 марта 2021, 16:59 5
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Там заявили, что должностные лица должны действовать в пределах полномочий
Там заявили, что должностные лица должны действовать в пределах полномочий
Офис президента
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Офис президента призывает руководство Национального банка Украины отбросить личные амбиции. Должностные лица должны действовать в пределах полномочий.

Об этом сообщает ОП в Facebook, пишет RegioNews.

Как отмечается в сообщении, в "Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины".

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В офисе заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".

Напомним, ранее у Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ.

Украина Офис президента НБУ президент офис

 
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