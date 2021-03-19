У Зеленского призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ

Там заявили, что должностные лица должны действовать в пределах полномочий

Там заявили, что должностные лица должны действовать в пределах полномочий

Офис президента

Об этом сообщает ОП в Facebook, пишет RegioNews.

Как отмечается в сообщении, в "Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины".

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В офисе заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".

Напомним, ранее у Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ.