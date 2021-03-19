Локдаун у Києві: ресторанам в готелях дозволили працювати 5 годин на день
Йдеться про роботу з 06:00 до 11:00
Йдеться про роботу з 06:00 до 11:00
У Києві, де з 20 березня по 9 квітня оголошують локдаун через ситуацію з коронавірусом, на період дії жорстких обмежень дозволять працювати закладам громадського харчування у готелях з 06:00 до 11:00.
Про це свідчить протокол Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 березня, пише RegioNews.
"Заборонити роботу закладів громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11:00 до 06:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів", - сказано в документі.
Тобто ресторани в готелях можуть працювати по 5 годин на день: з 06:00 до 11:00.
Нагадаємо, у Києві з 20 березня вводять локдаун.
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