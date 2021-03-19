Локдаун у Києві: ресторанам в готелях дозволили працювати 5 годин на день

Йдеться про роботу з 06:00 до 11:00

Йдеться про роботу з 06:00 до 11:00

Фото з відкритих джерел

У Києві, де з 20 березня по 9 квітня оголошують локдаун через ситуацію з коронавірусом, на період дії жорстких обмежень дозволять працювати закладам громадського харчування у готелях з 06:00 до 11:00.

Про це свідчить протокол Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 березня, пише RegioNews. "Заборонити роботу закладів громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11:00 до 06:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів", - сказано в документі. Тобто ресторани в готелях можуть працювати по 5 годин на день: з 06:00 до 11:00. Нагадаємо, у Києві з 20 березня вводять локдаун.

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