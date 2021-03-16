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16 березня 2021, 11:19 307

Через вибух у Боярці відкрили провадження: є постраждалий

16 березня 2021, 11:19 307
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Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху
Фото: Нацполіція
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У Боярці, що на Київщині стався потужний вибух, за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Крім того, в результаті вибуху було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилась воронка.

Раніше повідомлялось, що вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух. Що саме спричинило вибух, поки що невідомо.

кримінальна справа поліція медики область жертва

 
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