Через вибух у Боярці відкрили провадження: є постраждалий
Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху
Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху
У Боярці, що на Київщині стався потужний вибух, за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від інциденту постраждала одна людина.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного управління поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.
Крім того, в результаті вибуху було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилась воронка.
Раніше повідомлялось, що вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух. Що саме спричинило вибух, поки що невідомо.
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