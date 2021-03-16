Через вибух у Боярці відкрили провадження: є постраждалий

Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху

Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху

Фото: Нацполіція

У Боярці, що на Київщині стався потужний вибух, за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Крім того, в результаті вибуху було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилась воронка.

Раніше повідомлялось, що вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух. Що саме спричинило вибух, поки що невідомо.