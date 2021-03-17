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17 березня 2021, 17:57 5

Столична комісія сьогодні обговорить посилення карантину в місті

17 березня 2021, 17:57 5
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Сьогодні в Києві спостерігається складна епідемічна ситуація
Сьогодні в Києві спостерігається складна епідемічна ситуація
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 17 березня, столична комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться на засідання. Планують обговорити посилення карантину в Києві.

Про це "РБК-Украъна" розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

"Вчора збиралася і сьогодні будемо збиратися. Так (будуть розглядати посилення карантину - ред.). (Будемо розглядати - ред.) всі можливі заходи, які можна зробити", - сказав він.

Рубан зазначив, що сьогодні у Києві спостерігається складна ситуація, яка пов'язана, зокрема, з міграцією населення.

"Сьогодні у Києві ситуація з великою кількістю міграції. Необхідно вирішити питання щодо посилених заходів і взагалі, ледь не в "червону зону" перейти, але це питання виключно на рівні Кабінету міністрів", - заявив він.

Голова столичної Держспоживслужби пояснив, що Київ не може самостійно перейти у "червону зону" карантину, оскільки, згідно з постановою Кабміну, регіони можуть тільки посилювати контроль за дотриманням обмежень.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ перейде в "червону" зону максимум через тиждень.

коронавірус Кабмін Україна карантин локдаун

 
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