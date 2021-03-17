Столична комісія сьогодні обговорить посилення карантину в місті
Сьогодні, 17 березня, столична комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться на засідання. Планують обговорити посилення карантину в Києві.
Про це "РБК-Украъна" розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.
"Вчора збиралася і сьогодні будемо збиратися. Так (будуть розглядати посилення карантину - ред.). (Будемо розглядати - ред.) всі можливі заходи, які можна зробити", - сказав він.
Рубан зазначив, що сьогодні у Києві спостерігається складна ситуація, яка пов'язана, зокрема, з міграцією населення.
"Сьогодні у Києві ситуація з великою кількістю міграції. Необхідно вирішити питання щодо посилених заходів і взагалі, ледь не в "червону зону" перейти, але це питання виключно на рівні Кабінету міністрів", - заявив він.
Голова столичної Держспоживслужби пояснив, що Київ не може самостійно перейти у "червону зону" карантину, оскільки, згідно з постановою Кабміну, регіони можуть тільки посилювати контроль за дотриманням обмежень.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ перейде в "червону" зону максимум через тиждень.