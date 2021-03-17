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17 березня 2021, 11:49 17

Арахамія заступився за "свинство" Арестовича: на своїй сторінці матюкатися можна

17 березня 2021, 11:49 17
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За його словами, на критику можна "відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка"
За його словами, на критику можна "відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка"
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що матюки спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича - "це мережевий етикет".

Як передає RegioNews, про це Арахамія сказав Telegram-каналу PavlovskyNews.

Це мережевий етикет. Я у своєму Facebook теж можу матюкатися", - повідомив Давид Арахамія.

Він вважає, що це звичайні Facebook-війни, де є свій мережевий етикет.

Згідно з ним, люди на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і вчить вас життю або ображає - ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка", - заявив Арахамія.

На нагадування про те, що Арестович - це обличчя держави, Арахамія відповів: "Яке обличчя? Коли якась людина щось хамить? Мені самому дуже складно стримуватися у своєму Facebook".

Раніше повідомлялося, що заступниця голови фракції "Слуга народу", народний депутат Євгенія Кравчук назвала поведінку Арестовича неприпустимою і просто "свинством". Він раніше нахамив людині, яка попросила його писати українською стосовно засідань ТКГ.

Давид Арахамія ТКГ Слуга народа українська мова олексій арестович

 
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