Арахамія заступився за "свинство" Арестовича: на своїй сторінці матюкатися можна

За його словами, на критику можна "відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка"

За його словами, на критику можна "відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка"

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що матюки спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича - "це мережевий етикет".

Як передає RegioNews, про це Арахамія сказав Telegram-каналу PavlovskyNews. Це мережевий етикет. Я у своєму Facebook теж можу матюкатися", - повідомив Давид Арахамія. Він вважає, що це звичайні Facebook-війни, де є свій мережевий етикет. Згідно з ним, люди на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і вчить вас життю або ображає - ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка", - заявив Арахамія. На нагадування про те, що Арестович - це обличчя держави, Арахамія відповів: "Яке обличчя? Коли якась людина щось хамить? Мені самому дуже складно стримуватися у своєму Facebook". Раніше повідомлялося, що заступниця голови фракції "Слуга народу", народний депутат Євгенія Кравчук назвала поведінку Арестовича неприпустимою і просто "свинством". Він раніше нахамив людині, яка попросила його писати українською стосовно засідань ТКГ.

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