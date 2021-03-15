Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76% - Зеленський
Поки побічні ефекти виявили лише у 0,8% випадків
Поки побічні ефекти виявили лише у 0,8% випадків
Президент Володимир Зеленський запевнив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%, тому лише після другої дози створюється повний захист від хвороби.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", - зазначив Зеленський.
Також голова МОЗ розповів Зеленському, що побічні ефекти на вакцинацію виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.
Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб.
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