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15 березня 2021, 15:14 8

Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76% - Зеленський

15 березня 2021, 15:14 8
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Поки побічні ефекти виявили лише у 0,8% випадків
Поки побічні ефекти виявили лише у 0,8% випадків
Фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський запевнив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%, тому лише після другої дози створюється повний захист від хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", - зазначив Зеленський.

Також голова МОЗ розповів Зеленському, що побічні ефекти на вакцинацію виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб.

коронавірус вакцина МОЗ президент пандемія

 
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