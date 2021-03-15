Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76% - Зеленський

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", - зазначив Зеленський.