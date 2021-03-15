В окупованому Криму знайшли "винних" у водній блокаду півострова

Відповідальність покладають на нардепів і президентів України

Відповідальність покладають на нардепів і президентів України

Фото: з відкритих джерел

Так званий голова кримського парламенту Володимир Константинов вважає, що у водній блокаді Криму винні народні депутати України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.

"Водну блокаду ми розцінюємо як спробу геноциду і фізичного знищення людей. За її організацією стоять колишні кримські політики і бізнесмени, які після возз'єднання Криму з Росією втекли в Україну. Це Андрій Сенченко, а також лідери визнаної екстремістського і забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу" Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв", - сказав Константинов.

Крім цього, за словами представника окупаційної влади, відповідальність лежить на президентах України - Петрові Порошенку, "з чиєї згоди все було зроблено, і Володимирові Зеленському, який продовжує розпочатий курс варварського ставлення до кримчан".

Раніше повідомлялося, що в Криму висохли два водосховища, ще одне - на межі.