Голова фракції "слуг" Арахамія розповів, скільки витратив на свою поїздку до Мальдів

На його думку, витрачена сума навіть не в межах декларування

На його думку, витрачена сума навіть не в межах декларування

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповів про свою поїздку на Мальдіви, а також про витрати на неї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".

Витратив два дні, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати доньку, якій виповнилося 5 років. І півтора дня, щоб доїхати назад додому", - розповів Арахамія.

Також він повідомив, скільки витратив на цю поїздку.



"80 доларів на людину, щоб жити. І я не пам'ятаю, здається, 650 доларів, щоб доїхати", - зазначив Давид Арахамія, додавши, що це навіть не в межах декларування.

Як повідомлялося, 7 березня у соцмережах з'явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах. Фото - з одного з найдорожчих готелів.