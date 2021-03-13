Голова фракції "слуг" Арахамія розповів, скільки витратив на свою поїздку до Мальдів
На його думку, витрачена сума навіть не в межах декларування
На його думку, витрачена сума навіть не в межах декларування
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповів про свою поїздку на Мальдіви, а також про витрати на неї.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".
Витратив два дні, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати доньку, якій виповнилося 5 років. І півтора дня, щоб доїхати назад додому", - розповів Арахамія.
Також він повідомив, скільки витратив на цю поїздку.
"80 доларів на людину, щоб жити. І я не пам'ятаю, здається, 650 доларів, щоб доїхати", - зазначив Давид Арахамія, додавши, що це навіть не в межах декларування.
Як повідомлялося, 7 березня у соцмережах з'явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах. Фото - з одного з найдорожчих готелів.
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