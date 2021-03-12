Нардепам рекомендують не розширювати пільги для учасників бойових дій

Таке рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування

Таке рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування

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Верховній Раді рекомендують не розширювати пільги для учасників бойових дій. Таке рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет розглянув відповідний законопроект №5026 та повязаний з ним проект №5028 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій".

"Комітетом ухвалено рішення про доцільність їх повернення на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. Законопроектами пропонується розширити існуючі та встановити нові пільги для учасників бойових дій, однак проект не має фінансово-економічного обґрунтування", - вказано у повідомленні.

При цьому у пояснювальній записці до закону №5026 вказано, що його прийняття не потребує додаткових витрат із держбюджету.

Цей проект закону пропонував для УБД одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок.

Погашення позики передбачалося протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва.

"Такі позики надаються у розмірі вартості вказаної потреби та без внесення першого внеску й з річною ставкою до 5%. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України", - вказано у тексті документу.

Крім того, проект пропонував ветеранам безоплатне підключення до інженерних мереж та комунікацій (електропостачання, водопостачання, газопостачання та інше) для жилих будинків в тому числі новозбудованих.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, хто в Україні не платить за комуналку.