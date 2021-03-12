До стратегії повернення Криму не внесли пропозиції Меджлісу - Чубаров

Представники Меджлісу брали участь в обговоренні первісного тексту публічної частини стратегії

Представники Меджлісу брали участь в обговоренні первісного тексту публічної частини стратегії

Фото: zik.ua

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що до стратегії деокупації та реінтеграції Криму, що була затверджена на засіданні РНБО, не внесли ряд принципових позицій Меджлісу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Чубарова.

Прикро, що у прийнятій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом?", - зазначив він.

Чубаров цікавиться, наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу.

Зазначається, що до тексту також пропонували внести визначення статусу Криму - "як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України".

Водночас повідомляється, що частина пропозицій і зауважень Меджлісу таки була врахована.

Нагадаємо, 11 березня під час засідання Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму та м. Севастополя.