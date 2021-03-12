К стратегии возврата Крыма не внесли предложения Меджлиса - Чубаров

Представители Меджлиса принимали участие в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии

Представители Меджлиса принимали участие в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии

Фото: zik.ua

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, которая была утверждена на заседании СНБО, не внесли ряд принципиальных позиций Меджлиса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Чубарова.

Обидно, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом?", - отметил он.

Чубаров интересуется, насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа.

Отмечается, что к тексту также предлагали внести определение статуса Крыма - "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

В то же время сообщается, что часть предложений и замечаний Меджлиса таки была учтена.

Напомним, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.