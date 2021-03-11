12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
11:02  11 марта
Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 10:12 6

СНБО рассмотрит санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов

11 марта 2021, 10:12 6
Читайте також українською мовою
Некоторые из топ-чиновников Беларуси продолжают владеть компаниями в Украине
Некоторые из топ-чиновников Беларуси продолжают владеть компаниями в Украине
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на его запрос в Офис президента относительно введения санкций против отдельных граждан Республики Беларусь пришел ответ - введение санкций рассмотрят в Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Поступил ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими деньгами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - отметил Гончаренко.

По мнению нардепа, это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся под санкциями.

"Я уже писал, что есть такой Николай Воробей против которого введены санкции ЕС. Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет Прикарпатзападтранс. Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально известной трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он является "кошельком" Медведчука", - добавил нардеп.

Нардеп надеется, что СНБО быстрее введет санкции против "врагов Украины и Беларуси".

Напомним, ранее Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность введения санкций против ряда белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Лукашенко.

Беларусь санкции чиновники СНБО заседание

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram