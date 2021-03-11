СНБО рассмотрит санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов

Некоторые из топ-чиновников Беларуси продолжают владеть компаниями в Украине

Некоторые из топ-чиновников Беларуси продолжают владеть компаниями в Украине

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на его запрос в Офис президента относительно введения санкций против отдельных граждан Республики Беларусь пришел ответ - введение санкций рассмотрят в Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Поступил ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими деньгами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - отметил Гончаренко.

По мнению нардепа, это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся под санкциями.

"Я уже писал, что есть такой Николай Воробей против которого введены санкции ЕС. Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет Прикарпатзападтранс. Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально известной трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он является "кошельком" Медведчука", - добавил нардеп.

Нардеп надеется, что СНБО быстрее введет санкции против "врагов Украины и Беларуси".

Напомним, ранее Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность введения санкций против ряда белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Лукашенко.