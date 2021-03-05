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05 березня 2021, 09:46 6

"Принципова позиція": Степанов обіцяє лікарям мінімальні зарплати від 23 тисяч гривень

05 березня 2021, 09:46 6
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Зарплата молодшого медичного персоналу має стартувати з 12 тисяч, вважає міністр
Зарплата молодшого медичного персоналу має стартувати з 12 тисяч, вважає міністр
Фото: Facebook
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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про свою "принципову позицію" - мінімальна зарплата лікарів в Україні має починатися від 23 тисяч гривень на місяць.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

За словами міністра, медики є справжніми героями та він доб'ється підвищення зарплат для них.

Медики сьогодні - справжні герої, тому підвищення їм зарплат - моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу - 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - зазначив Степанов.

Він додав, що рік тому потужності українських лабораторних центрів ледь сягали 200 тестувань на добу, то сьогодні - 80 тисяч.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірусну хворобу, не вистачає коштів на виплату 300% надбавок до зарплати медикам.

Максим Степанов МОЗ медики зарплати гроші бюджет

 
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