"Принципова позиція": Степанов обіцяє лікарям мінімальні зарплати від 23 тисяч гривень

Зарплата молодшого медичного персоналу має стартувати з 12 тисяч, вважає міністр

Зарплата молодшого медичного персоналу має стартувати з 12 тисяч, вважає міністр

Фото: Facebook

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про свою "принципову позицію" - мінімальна зарплата лікарів в Україні має починатися від 23 тисяч гривень на місяць.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

За словами міністра, медики є справжніми героями та він доб'ється підвищення зарплат для них.

Медики сьогодні - справжні герої, тому підвищення їм зарплат - моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу - 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - зазначив Степанов.

Він додав, що рік тому потужності українських лабораторних центрів ледь сягали 200 тестувань на добу, то сьогодні - 80 тисяч.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірусну хворобу, не вистачає коштів на виплату 300% надбавок до зарплати медикам.