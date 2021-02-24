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24 лютого 2021, 14:46 8

Посадовець Львівської ОДА за договір про будівництво амбулаторії хотів "відкат" у розмірі 365 тисяч

24 лютого 2021, 14:46 8
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито виконувача обов’язки заступника начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Посадовець вимагав та одержав від представника будівельно-торгової фірми неправомірну вигоду в розмірі 365 тис грн в якості "відкату" за раніше укладений між управлінням облдержадміністрації та приватним підприємством договір про закупівлю робіт з будівництва та введення в експлуатацію амбулаторії за державні кошти", - йдеться у повідомленні.

Щоб приховати отримання неправомірної вигоди, він залучив до своєї "діяльності" приватного підприємця, який видавав фіктивні рахунки-фактури про оплату на своє ім’я від імені приватного підприємства.

Під час проведення обшуків за місцями роботи посадовця та здійснення підприємницької діяльності приватним підприємцем вилучено документацію та мобільні телефони.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського.

Офіс генпрокурора хабар чиновники ОДА Львівська область

 
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