Посадовець Львівської ОДА за договір про будівництво амбулаторії хотів "відкат" у розмірі 365 тисяч
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито виконувача обов’язки заступника начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Посадовець вимагав та одержав від представника будівельно-торгової фірми неправомірну вигоду в розмірі 365 тис грн в якості "відкату" за раніше укладений між управлінням облдержадміністрації та приватним підприємством договір про закупівлю робіт з будівництва та введення в експлуатацію амбулаторії за державні кошти", - йдеться у повідомленні.
Щоб приховати отримання неправомірної вигоди, він залучив до своєї "діяльності" приватного підприємця, який видавав фіктивні рахунки-фактури про оплату на своє ім’я від імені приватного підприємства.
Під час проведення обшуків за місцями роботи посадовця та здійснення підприємницької діяльності приватним підприємцем вилучено документацію та мобільні телефони.
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