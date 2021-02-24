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24 лютого 2021, 17:54 5

Одеситу, який розгулював з відрізаною головою батька, дозволили покинути СІЗО: у чому причина

24 лютого 2021, 17:54 5
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Експертиза показала, що у підозрюваного розлад психіки
Експертиза показала, що у підозрюваного розлад психіки
Фото: Нацполіція
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Київський районний суд Одеси вирішив перевести зі слідчого ізолятора до психіатричної лікарні чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох людей, зокрема й свого батька, якому відрізав голову.

Як повідомили в суді, до них надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві двох людей у квартирі на проспекті Небесної Сотні (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), пише RegioNews.

Як пояснили в суді, правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким, на момент скоєння злочину і дотепер у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психіки.

"В результаті чоловік не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. Таким чином, розглянувши клопотання, суддя його задовольнив. Підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу із суворим наглядом", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком, які до 19 січня жили окремо, виникали конфлікти. Уже 20 січня між сином і батьком сталася чергова сварка, під час якої підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Після цього за допомогою ножа зловмисник розчленував тіло.

"На цьому він не зупинився. Підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів сусідові батька. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік також помер на місці", - повідомили в суді.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках. Згодом стало відомо, що одеського головоріза відправили на 2 місяці у СІЗО.

суд Україна підозра СІЗО психлікарня

 
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