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23 лютого 2021, 10:40 493

Зеленський пригрозив "слугам народу" розпуском парламенту, - ЗМІ

23 лютого 2021, 10:40 493
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Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями
Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради. Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями.

Як передає RegioNews, про це повідомило джерело РБК-Україна.

"Так, такі слова звучали на зустрічі президента з керівництвом фракції", - повідомило джерело.

Ще один співрозмовник видання вважає, що цю погрозу поки не слід сприймати буквально. Мовляв, президент ймовірно хотів аби депутати зрозуміли градус напруги і що цього разу Раді не варто "гратися в суб'єктність".

"Він каже: я вже втомився, я хочу виплатити зарплати шахтарям, а ви тут то так, то так підставляєте. Тому зараз дуже важливо для якоїсь нормальної спільної роботи, щоби сьогодні Верховна Рада проголосувала за дві ці пропозиції і за закон в цілому", - пояснило джерело в СН.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.

Україна Слуга народа нардепи Верховна Рада парламент

 
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