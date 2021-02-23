Зеленський пригрозив "слугам народу" розпуском парламенту, - ЗМІ

Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями

Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради. Він хоче, щоб був ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями.

Як передає RegioNews, про це повідомило джерело РБК-Україна. "Так, такі слова звучали на зустрічі президента з керівництвом фракції", - повідомило джерело. Ще один співрозмовник видання вважає, що цю погрозу поки не слід сприймати буквально. Мовляв, президент ймовірно хотів аби депутати зрозуміли градус напруги і що цього разу Раді не варто "гратися в суб'єктність". "Він каже: я вже втомився, я хочу виплатити зарплати шахтарям, а ви тут то так, то так підставляєте. Тому зараз дуже важливо для якоїсь нормальної спільної роботи, щоби сьогодні Верховна Рада проголосувала за дві ці пропозиції і за закон в цілому", - пояснило джерело в СН. Нагадаємо, нещодавно Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.

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