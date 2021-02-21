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Обострение на Донбассе: боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения
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21 февраля 2021, 17:11 3171

В ВСУ заявляют, что боевики на Донбассе понесли существенные потери

21 февраля 2021, 17:11 3171
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За прошедшие сутки обострение произошло в зоне ООС под Горловкой
За прошедшие сутки обострение произошло в зоне ООС под Горловкой
Фото: из открытых источников
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В субботу, 20 февраля пророссийские боевики на Донбассе понесли серьезные потери, количество уничтоженных оккупантов увеличилось до девяти человек.

Об этом в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", передает RegioNews.

Потери российско-оккупационных войск 20.02.2021 года составили 9 человек: семь человек - 3 омсбр 1-й армейский корпус (т.н. "ДНР"); один - 2 омсбр 2-й армейский корпус (т.н. "ЛНР"); один - 7 омсбр 2-й АК не боевой, обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

В то же время, один из бывших главарей террористов на Донбассе Игорь Безлер заявляет, что потери наемников Российской Федерации под Горловкой за прошедшие сутки составили около 20 человек.

Как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, боевики осуществляют провокации с применением запрещенного тяжелого вооружения, чтобы создать иллюзию обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов и дискредитировать силы ООС.

Также боевики стреляют по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Напомним, обострение на Донбассе: боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения.

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