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На Донбасі бойовики тричі порушували "тишу”, обійшлось без втрат
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19 лютого 2021, 17:56 3

На Донбасі бойовики тричі порушували "тишу”, обійшлось без втрат

19 лютого 2021, 17:56 3
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Ворог стріляв із забороненого озброєння біля Зайцевого
Фото: із відкритих джерел
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19 лютого протягом доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве”, - йдеться в повідомленні.

Також поблизу населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - додали в штабі ООС.

Крім того, упродовж доби на Донбасі сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 190 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

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