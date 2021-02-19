На Донбасі бойовики тричі порушували "тишу”, обійшлось без втрат
19 лютого протягом доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве”, - йдеться в повідомленні.
Також поблизу населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - додали в штабі ООС.
Крім того, упродовж доби на Донбасі сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 190 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.