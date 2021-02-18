На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу” із гранатометів та снайперської зброї
18 лютого, протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, неподалік населеного пункту Шуми бойовики вели прицільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - додали в штабі ООС.
Також упродовж доби сапери розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася "тиша”.