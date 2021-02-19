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На Донбасі чергові порушення: зафіксовано чотири обстріли позицій ООС
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19 лютого 2021, 08:11 160

На Донбасі чергові порушення: зафіксовано чотири обстріли позицій ООС

19 лютого 2021, 08:11 160
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Бойових втрат серед українських військових немає
Бойових втрат серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська - зі стрілецької зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас бойовики військова техніка війна

 
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