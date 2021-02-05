Зеленський влаштував вечірку під час карантину у квартирі партнера Коломойського - "Схеми"

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин

Фото: з відкритих джерел

Не зважаючи на карантинні обмеження, президент України Володимир Зеленський влаштував на честь свого дня народження, 29 січня, вечірку. Дійство відбувалось у квартирі, що належить співвласнику студії "Квартал-95", бізнес-партнеру олігарха Ігоря Коломойського Тімура Міндіча.

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Так, святкування відбувалось у будинку по вул. Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Водночас за даними "Схем", сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії "Квартал-95" та близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, "в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри".

Серед гостей, що прибули на святкування, журналісти зафіксували людей схожих на представників влади - першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були зафіксовані відвідувачі, схожі на учасників "Кварталу-95": Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко.

Раніше повідомлялось, що під час святкування дня народження Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній підозрюваний у корупції заступник голови ОП Олег Татаров.