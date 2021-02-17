У Харкові чоловік намагався приховати сліди вбивства пожежею (ВІДЕО)

Харків'янин завдав понад 20 ножових поранень колишній співмешканці та підпалив квартиру

Харків'янин завдав понад 20 ножових поранень колишній співмешканці та підпалив квартиру

Фото: Нацполиция

У Харкові в Немишлянському районі під час ліквідації пожежі у квартирі в п'ятиповерховому будинку рятувальники виявили тяжко травмовану жінку. Довезти її до лікарні не встигли - вона померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Відомо, що 16 лютого в 18:57 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці на вул. Харківських дивізій. На момент прибуття рятувальників на п'ятому поверсі у квартирі горіли домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. З палаючого будинку евакуювали 30 осіб.

Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли потерпілу жінку, яка померла у "швидкій".

Слідчі відкрили за даним фактом кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину співробітники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала в будинку під Харковом", - повідомили в поліції.

Наголошується, що рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання та образи. До того ж зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста. Ввечері 16 лютого, коли жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося 14 лютого, фігурант вбивства Окуєвої вийшов з-під варти за рішенням суду. Він буде перебувати під домашнім арештом.

Раніше повідомлялося, що суд відпустив з-під варти фігурантів справи вбивства Аміни Окуєвої. Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу автомобіля.