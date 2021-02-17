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17 лютого 2021, 11:39 137

У Харкові чоловік намагався приховати сліди вбивства пожежею (ВІДЕО)

17 лютого 2021, 11:39 137
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Фото: Нацполиция
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У Харкові в Немишлянському районі під час ліквідації пожежі у квартирі в п'ятиповерховому будинку рятувальники виявили тяжко травмовану жінку. Довезти її до лікарні не встигли - вона померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Відомо, що 16 лютого в 18:57 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці на вул. Харківських дивізій. На момент прибуття рятувальників на п'ятому поверсі у квартирі горіли домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. З палаючого будинку евакуювали 30 осіб.

Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли потерпілу жінку, яка померла у "швидкій".

Слідчі відкрили за даним фактом кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину співробітники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала в будинку під Харковом", - повідомили в поліції.

Наголошується, що рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання та образи. До того ж зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста. Ввечері 16 лютого, коли жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося 14 лютого, фігурант вбивства Окуєвої вийшов з-під варти за рішенням суду. Він буде перебувати під домашнім арештом.

Раніше повідомлялося, що суд відпустив з-під варти фігурантів справи вбивства Аміни Окуєвої. Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу автомобіля.

пожежа убивство поліція Харьків рятувальники ДСНС

 
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