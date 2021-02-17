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17 лютого 2021, 09:41 28

На Прикарпатті рух вантажівок досі обмежено через негоду

17 лютого 2021, 09:41 28
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 17 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху вантажівок на окремих ділянках доріг Івано-Франківської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено. Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено 458 осіб та 337 одиниць техніки. Додатково від ДСНС залучалось 7 одиниць важкої інженерної техніки.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах.

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