На Прикарпатті рух вантажівок досі обмежено через негоду

На в'їздах до столиці продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву

На в'їздах до столиці продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 17 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху вантажівок на окремих ділянках доріг Івано-Франківської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено. Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено 458 осіб та 337 одиниць техніки. Додатково від ДСНС залучалось 7 одиниць важкої інженерної техніки.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах.