На Вінниччині у ДТП потрапили чотири вантажівки та пасажирський автобус

На місці події працюють патрульні поліцейські

На місці події працюють патрульні поліцейські

Фото: Нацполіція

На Вінниччині 10 лютого, поблизу села Лукашівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажних автомобілів та двох легковиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху та складають адміністративні матеріали за фактом ДТП", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю семи авто ніхто не постраждав.

Нагадаємо, під Полтавою сталося смертельне ДТП на трасі зіткнулися дві вантажівки. Обидва водії фур загинули на місці події ще до приїзду лікарів.