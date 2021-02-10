Партії Кернеса-Труханова і Ляшка фінансувалися із порушеннями - НАЗК

За фактами виявлених порушень були подані заяви до правоохоронних органів

За фактами виявлених порушень були подані заяви до правоохоронних органів

Фото: із відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції під час аналізу звітів політичних сил виявило порушення у фінансуванні партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова і Геннадія Кернеса, "Радикальної партії Олега Ляшка", а також партії "Сила людей".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

У звітах усіх трьох партій встановлено факти здійснення внесків на їхні рахунки від осіб, сума доходу яких за останні 3 роки не дозволила б їм робити такі витрати. Це може свідчити про намагання приховати інформацію про реальні джерела фінансування партії”, - йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК розповіли, що направили до Національної поліції матеріали перевірки звітів, які можуть підпадати під ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

Зокрема, під час перевірки звіту "Радикальної партії Ляшка" за ІІІ квартал 2020 року було виявлено 5 фактів порушення порядку надання внеску на підтримку партії. 5 осіб здійснили внески на користь партії на загальну суму 755 тис. грн.

При цьому кожний з внескодавців уклав такі договори на загальну суму, яка перевищує встановлене законодавством обмеження. За недотримання таких обмежень відповідальність несуть саме особи, які здійснили внески на підтримку політичної партії”, - додали в НАЗК.

Схожі порушення виявили у фінансуванні партій "Довіряй ділам" і "Сила людей".

Нагадаємо, КВУ підозрює "Слугу народу” та ОПЗЖ у тіньовому фінансуванні і просить перевірити їхні звіти.