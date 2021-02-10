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10 февраля 2021, 15:39 4

Партии Кернеса-Труханова и Ляшко финансировались с нарушениями - НАПК

10 февраля 2021, 15:39 4
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По фактам выявленных нарушений были поданы заявления в правоохранительные органы
По фактам выявленных нарушений были поданы заявления в правоохранительные органы
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции во время анализа отчетов политических сил обнаружило нарушения в финансировании партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, "Радикальной партии Олега Ляшко", а также партии "Сила людей".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В отчетах всех трех партий установлены факты осуществления взносов на их счета от лиц, сумма дохода которых за последние 3 года не позволила бы им делать такие расходы. Это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о реальных источниках финансирования партии", - говорится в сообщении.

Также в НАПК рассказали, что направили в Национальную полицию материалы проверки отчетов, которые могут подпадать под ч.2 ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии).

Так, во время проверки отчета "Радикальной партии Ляшко" за третий квартал 2020 года были выявлены 5 фактов нарушения порядка предоставления взноса в поддержку партии. 5 человек совершили взносы в пользу партии на общую сумму 755 тыс. грн.

При этом каждый из отправителей заключил такие договоры на общую сумму, превышающую установленное законодательством ограничение. За несоблюдение таких ограничений ответственность несут именно лица, совершившие взносы в поддержку политической партии", - добавили в НАПК.

Похожие нарушения обнаружили в финансировании партий "Доверяй делам" и "Сила людей".

Напомним, КИУ подозревает "Слугу народа" и ОПЗЖ в теневом финансировании и просит проверить их отчеты.

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