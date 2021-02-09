Україну розділять на 3 або 4 зони епідеміологічної небезпеки, - Ляшко

Точної дати повернення до адаптивного карантину поки що немає

Точної дати повернення до адаптивного карантину поки що немає

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В Україні формат адаптивного карантину планують запровадити або в середині, або наприкінці лютого цього року.

Про це в ході форуму "Україна 30" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого, може наприкінці лютого", - заявив Ляшко.

Головний санлікар додав, що Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину.