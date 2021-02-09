Украину разделят на 3 или 4 зоны эпидемиологической опасности, - Ляшко

Точной даты возвращения к адаптивному карантину пока нет

Точной даты возвращения к адаптивному карантину пока нет

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В Украине формат адаптивного карантина планируют ввести или в середине, либо в конце февраля этого года.

Об этом в ходе форума "Украина 30" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля, может в конце февраля", - заявил Ляшко.

Главный санврач добавил, что Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

Они (регионы - ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - подытожил он.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина.