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09 февраля 2021, 12:50 47

В ОП объяснили, что значит меморандум Кабмина и мэров о тарифах на коммуналку

09 февраля 2021, 12:50 47
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Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан
Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан
Офис президента
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В Офисе президента подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды гражданам, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона.

Документ подписан 9 февраля в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, информирует RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте ОПУ.

"Меморандум заключен между Кабинетом министров Украины в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК "Нафтогаз Украины" и мэрами украинских городов. Это решение поддержали все городские головы", — говорится в сообщении.

От городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопления. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления.

Также отмечается, что "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит в 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что до конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.

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