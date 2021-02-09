В ОП объяснили, что значит меморандум Кабмина и мэров о тарифах на коммуналку

Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан

Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан

Офис президента

В Офисе президента подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды гражданам, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона.

Документ подписан 9 февраля в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, информирует RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте ОПУ. "Меморандум заключен между Кабинетом министров Украины в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК "Нафтогаз Украины" и мэрами украинских городов. Это решение поддержали все городские головы", — говорится в сообщении. От городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопления. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится. Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления. Также отмечается, что "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит в 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Ранее сообщалось, что до конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.

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