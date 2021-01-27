На Дніпропетровщині ексголова облради роздав своїм компаніям контракти на мільйони гривень - ЗМІ

В області була створена корупційна схема, яка повністю була зосереджена на інтересах Святослава Олійника

В області була створена корупційна схема, яка повністю була зосереджена на інтересах Святослава Олійника

Колишнім головою Дніпропетровської облради Святославом Олійником активно займаються НАБУ і ДФС у зв'язку з провалом президентського "Великого будівництва" в регіоні, заморожуванням значної кількості недобудованих об'єктів і корупційними схемами з державними підрядами.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Практично всі тендери, які проводилися в області, вигравали компанії, "які так чи інакше повʼязані з ексголовою облради Святославом Олійником", - йдеться в матеріалі видання.

Протягом останнього року Олійник та ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заморозили в області практично всі обʼєкти будівництва. З 310 обʼєктів залишилося тільки 30.

Але обласна влада в особі ексголови ОДА Олександра Бондаренка (звільненого у грудні 2020 року) до недавнього часу продовжувала проводити нові й нові тендери. І на цих тендерах регулярно вигравали одні й ті ж компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цими компаніями були, зокрема, УПС, "ССА Енерджі" і "Ніколь Індастрі", і всі вони повʼязані з Олійником.

Випадково чи ні, але позаштатним і найбільш впливовим радником ексголови облради став юрист Олійника, керівник компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко", - наголошує видання.

Незабаром в оточенні Бондаренка зʼявилися Олександр Москаленко (менеджер будівельної компанії, яку повʼязують з Олійником) і Максим Скрипник - експрокурор, колишній колега Олійника по роботі в прокуратурі.

"У 2020 році практично в кожному департаменті облдержадміністрації зʼявився чиновник, так чи інакше близький до Святослава Олійника", - йдеться в публікації. Це дозволило Олійнику взяти під повний контроль усі грошові потоки в області.

Уже в самому кінці 2020 року компанія "ССА Енерджі", близька до Олійника, виграла кілька десятків торгів Дніпропетровської ОДА.

"На сайті Prozorro відображені проведені немов під копірку десятки торгів", - пише видання. Вже згадана "ССА Енерджі" в цих тендерах незмінно конкурувала з однією й тією ж фірмою "Будремсвіт" і завжди вигравала тендер без зниження ціни.

Договори були укладені на початку грудня і повинні були бути закриті до 31 грудня 2020 року. Причому їх виконання, схоже, так і залишилося на папері, зате повна оплата повинна бути проведена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент призначив нового голову Дніпропетровської ОДА.