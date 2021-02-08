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08 лютого 2021, 11:59 1690

Зеленський сказав, хто з українців не має права відмовитися від вакцини

08 лютого 2021, 11:59 1690
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За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення
За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Як пише RegioNews, про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Поки що добровільно... Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення.

Президент відповів і на питання, як це буде регулюватися.

"Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму... Я вважаю, що це правильно (розробити список професій, - ред.)", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.

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