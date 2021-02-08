Зеленський сказав, хто з українців не має права відмовитися від вакцини
Президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.
Як пише RegioNews, про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Поки що добровільно... Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення.
Президент відповів і на питання, як це буде регулюватися.
"Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму... Я вважаю, що це правильно (розробити список професій, - ред.)", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.