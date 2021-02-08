Зеленский сказал, кто из украинцев не имеет права отказаться от вакцины

По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку

По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку

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Президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольным.

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Пока добровольно... Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку.

Президент ответил и на вопрос, как это будет регулироваться.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу... Я считаю, что это правильно (разработать список профессий, - ред.)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.