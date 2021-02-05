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05 февраля 2021, 08:41 297

Зеленский устроил вечеринку во время карантина в квартире партнера Коломойского - "Схемы"

05 февраля 2021, 08:41 297
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По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8 часов
По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8 часов
Фото: из открытых источников
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Несмотря на карантинные ограничения, президент Украины Владимир Зеленский устроил в честь своего дня рождения, 29 января, вечеринку. Действо происходило в квартире, принадлежащей совладельцу студии "Квартал-95", бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании "Схем".

Так, празднование происходило в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленская. Однако, по данным "Схем", само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии "Квартал-95", близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. Как известно, в соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий "с участием более 20 человек и с несоблюдением дистанции в 1,5 метра".

Среди гостей, прибывших на празднование, журналисты заметили представителей власти. В частности, поздравить президента пришли первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Также были зафиксированы посетители, похожие на участников "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

Ранее сообщалось, что во время празднования дня рождения Владимира Зеленского в Офисе президента присутствовал подозреваемый в коррупции заместитель главы ОП Олег Татаров.

Владимир Зеленский карантин Офис президента Схемы праздник партия

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