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Бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового - штаб
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03 лютого 2021, 18:30 11

Бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового - штаб

03 лютого 2021, 18:30 11
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Втрат серед військових Збройних Сил України немає
Втрат серед військових Збройних Сил України немає
Фото: із відкритих джерел
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3 лютого, упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських військових немає. Про факт порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Також за добу в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували бальше 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

В штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

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