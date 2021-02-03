Бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового - штаб
3 лютого, упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед українських військових немає. Про факт порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.
Також за добу в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували бальше 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.
В штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.