Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово - штаб
3 февраля, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди украинских военных нет. О факте нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.
Также за сутки в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали бальше 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.
В штабе ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.