Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово - штаб

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет

Фото: из открытых источников

3 февраля, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных нет. О факте нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Также за сутки в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали бальше 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.

В штабе ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.