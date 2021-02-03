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Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово - штаб
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03 февраля 2021, 18:30 152

Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово - штаб

03 февраля 2021, 18:30 152
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Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет
Фото: из открытых источников
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3 февраля, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных нет. О факте нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Также за сутки в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали бальше 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.

В штабе ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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