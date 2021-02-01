Оснований для роспуска Рады нет, - Разумков

По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады

По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

Как пишет RegioNews, об этом Разумков заявил на брифинге после окончания согласительного совета.

"К счастью, сегодня нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва. Давайте по пунктам. Первое. Даже если выйдет пятнадцять людей, то у нас будет 231 человек во фракции. И этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать", - сообщил он.

Относительно основания об отсутствии пленарных заседаний Рады в течение 30 дней, то Разумков подтвердил, что парламент не работал из-за локдауна в январе.

"Это вынужденная ситуация. Но все-таки вынужденных ситуаций по Конституции не бывает. Однако, согласно решению КСУ 2004 года, было четко выписано, что 30 дней начинают считаться с дня, когда за плановое заседание Верховной Рады не смогло состояться. То есть, если бы мы собрались и не смогли работать, то такая процедура, и начался бы отсчет 30 дней", - добавил он.

Ранее Разумков рассказал о механизмах борьбы с "кнопкодавами".