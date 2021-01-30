У Раді назвали п'ять питань, які не можуть бути предметом референдума

Ці питання суперечать Конституції України

Ці питання суперечать Конституції України

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На всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.

Як пише RegioNews, про це сказав перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

За його словами, референдум може вирішити будь-яке важливе загальнонаціональне питання, окрім п'яти позицій.

"Є п'ять речей, які не можуть бути предметом референдуму, тому що вони слідують з Конституції. Це ті, які суперечать Конституції України і європейським нормам про права людини. Друге - які звужують права людини. Третє - які суперечать територіальній цілісності. Четверте - це амністія, податки і так далі. І п'яте - які відносяться до рішень судових органів (наприклад, про їх скасування, - ред.)", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.