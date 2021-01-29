Зеленский "без лжи" отчитался о своих предвыборных обещаниях

"Бабушки должны получать хорошие пенсии, а не инфаркт от платежек", считает президент

"Бабушки должны получать хорошие пенсии, а не инфаркт от платежек", считает президент

Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором "без лжи" отчитался о выполнении предвыборных обещаний.

Как передает RegioNews, о свое видеообращение президент опубликовал в Facebook.

Почти завершилась эта неделя. Можно назвать ее неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания... Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано в последнее время", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, крупнейшими достижениями за последнее время стали такие факты:

Установлено предельную цену на газ для бытовых потребителей - 6 грн 99 коп. Меньше может быть, больше - нет.

Запущена доступная для украинцев ипотека - под 7%.

Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.

Поддержаны законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

Также в планах президента уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек и запуск президентской программы "Здоровая Украина".

Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".