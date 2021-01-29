13:46  29 января
Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
09:12  29 января
В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики
08:11  29 января
Боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия
UA | RU
UA | RU
29 января 2021, 10:16 26

Зеленский "без лжи" отчитался о своих предвыборных обещаниях

29 января 2021, 10:16 26
Читайте також українською мовою
"Бабушки должны получать хорошие пенсии, а не инфаркт от платежек", считает президент
"Бабушки должны получать хорошие пенсии, а не инфаркт от платежек", считает президент
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором "без лжи" отчитался о выполнении предвыборных обещаний.

Как передает RegioNews, о свое видеообращение президент опубликовал в Facebook.

Почти завершилась эта неделя. Можно назвать ее неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания... Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано в последнее время", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, крупнейшими достижениями за последнее время стали такие факты:

  • Установлено предельную цену на газ для бытовых потребителей - 6 грн 99 коп. Меньше может быть, больше - нет.

  • Запущена доступная для украинцев ипотека - под 7%.

  • Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.

  • Поддержаны законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

Также в планах президента уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек и запуск президентской программы "Здоровая Украина".

Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".

Украина Владимир Зеленский СБУ реформа тарифы бюджет население президент законопроект
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram