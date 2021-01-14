У Мінфіні сказали, чому постійно змінюються очільники Митниці

За словами міністра, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету і трансформація відомства

За словами міністра, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету і трансформація відомства

Фото: Пресслужба Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дуже складно знайти менеджерів, які відповідають вимогам, що пред'являються до керівництва митниці.

Як пише RegioNews, про це він сказав в інтервʼю на Радіо НВ.

За словами міністра, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету і трансформація відомства.

"Ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше. І чекати поки там пояснення, що "от ми ж реформами займаємося". Ні, ніхто таких шансів не дає, особливо зараз", — сказав Марченко.

Марченко також зазначив, що без "порядку" та чіткого виконання завдань система "сама себе починає садити в теплу ванну".

"Всім все добре, єдине що страждає — державний бюджет", — сказав міністр.

Марченко додав, що 2020 року план для митниці знизили через змінення макропоказників.

"Бюджет початковий базувався на одних макропоказниках, але в зв’язку з пандемією ці показники були переглянуті в сторону зменшення", — пояснив він.

Раніше в Мінфіні попередили про проблеми із бюджетними виплатами.