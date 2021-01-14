У Мінфіні сказали, чому постійно змінюються очільники Митниці
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дуже складно знайти менеджерів, які відповідають вимогам, що пред'являються до керівництва митниці.
Як пише RegioNews, про це він сказав в інтервʼю на Радіо НВ.
За словами міністра, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету і трансформація відомства.
"Ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше. І чекати поки там пояснення, що "от ми ж реформами займаємося". Ні, ніхто таких шансів не дає, особливо зараз", — сказав Марченко.
Марченко також зазначив, що без "порядку" та чіткого виконання завдань система "сама себе починає садити в теплу ванну".
"Всім все добре, єдине що страждає — державний бюджет", — сказав міністр.
Марченко додав, що 2020 року план для митниці знизили через змінення макропоказників.
"Бюджет початковий базувався на одних макропоказниках, але в зв’язку з пандемією ці показники були переглянуті в сторону зменшення", — пояснив він.
Раніше в Мінфіні попередили про проблеми із бюджетними виплатами.