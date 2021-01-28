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28 января 2021, 13:59 198

Заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении

28 января 2021, 13:59 198
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На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года
На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года
Фото из открытых источников
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Заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Евгений Грицков написал заявление по собственному желанию.

Как пишет RegioNews, эту информацию Newsroom подтвердили в пресс-службе ХОГА.

На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года. Экс-проректор Харьковского национального университета городского хозяйства сразу попал в несколько скандалов.

Сначала в сети всплыли фото, на которых педагог в Берлине позирует рядом с Михаилом Добкиным и красным флагом. Затем чиновника назначили руководителем областного совета по национально-патриотическому воспитанию, но после протестов со стороны патриотических организаций - сняли с должности.

В данный момент на сайте областной государственной администрации указаны трое заместителей главы области: Татьяна Егорова-Луценко, Руслан Тихонченко и Александр Скакун. Все они достались новой главе ОГА Айне Тымчук "по наследству" от Кучера.

Напомним, в Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях.

Украина увольнение Харьков ОГА область
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