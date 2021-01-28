Заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении
Заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Евгений Грицков написал заявление по собственному желанию.
Как пишет RegioNews, эту информацию Newsroom подтвердили в пресс-службе ХОГА.
На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года. Экс-проректор Харьковского национального университета городского хозяйства сразу попал в несколько скандалов.
Сначала в сети всплыли фото, на которых педагог в Берлине позирует рядом с Михаилом Добкиным и красным флагом. Затем чиновника назначили руководителем областного совета по национально-патриотическому воспитанию, но после протестов со стороны патриотических организаций - сняли с должности.
В данный момент на сайте областной государственной администрации указаны трое заместителей главы области: Татьяна Егорова-Луценко, Руслан Тихонченко и Александр Скакун. Все они достались новой главе ОГА Айне Тымчук "по наследству" от Кучера.
Напомним, в Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях.