В Україні хочуть по-новому обирати керівників вишів

Документ, який Рада ухвалила за основу, пропонує розбити вибори на два тури

Документ, який Рада ухвалила за основу, пропонує розбити вибори на два тури

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 335 нардепів.

Документ пропонує розбити вибори на два тури. Обраним керівником установи вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

Відповідно до проекту, якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Зараз в законі "Про вищу освіту" не передбачений другий тур у виборах керівника вузу.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі ухвалили законопроєкт щодо захисту боржників від колекторських компаній.