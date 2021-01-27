13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 14:55 746

В Україні хочуть по-новому обирати керівників вишів

27 січня 2021, 14:55 746
Читайте также на русском языке
Документ, який Рада ухвалила за основу, пропонує розбити вибори на два тури
Документ, який Рада ухвалила за основу, пропонує розбити вибори на два тури
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні планують змінити процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт №4489-1.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 335 нардепів.

Документ пропонує розбити вибори на два тури. Обраним керівником установи вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

Відповідно до проекту, якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Зараз в законі "Про вищу освіту" не передбачений другий тур у виборах керівника вузу.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі ухвалили законопроєкт щодо захисту боржників від колекторських компаній.

Україна нардепи Верховна Рада нардеп парламент
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »