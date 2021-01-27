В Украине хотят по-новому избирать руководителей вузов

Документ, который Рада приняла за основу, предлагает разбить выборы на два тура

Документ, который Рада приняла за основу, предлагает разбить выборы на два тура

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 335 нардепов.

Документ предлагает разбить выборы на два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Согласно проекту, если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одна из них не набрала более 50% голосов от общего числа претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

Сейчас в законе "О высшем образовании" не предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Напомним, сегодня парламентарии приняли законопроект по защите должников от коллекторских компаний.