Разумков зробив заяву щодо дострокових виборів до парламенту

За його словами, підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає

За його словами, підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, пише RegioNews. "Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі також не з'явиться", - наголосив Разумков. Раніше Разумков заявив, що перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року.

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