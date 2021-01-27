13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 10:59 18

Разумков зробив заяву щодо дострокових виборів до парламенту

27 січня 2021, 10:59 18
Читайте также на русском языке
За його словами, підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає
За його словами, підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає
Facebook
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, пише RegioNews.

"Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі також не з'явиться", - наголосив Разумков.

Раніше Разумков заявив, що перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року.

Україна Верховна Рада нардеп парламент
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »