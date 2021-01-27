Разумков сделал заявление относительно досрочных выборов в парламент

По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет

По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет RegioNews. "Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем также появится", - отметил Разумков. Ранее Разумков заявил, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.

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