Разумков сделал заявление относительно досрочных выборов в парламент
По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет
По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодня нет.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет RegioNews.
"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем также появится", - отметил Разумков.
Ранее Разумков заявил, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.
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