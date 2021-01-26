На проміжні вибори до Ради у двох округах витратять понад 22 млн грн
Проміжні вибори народних депутатів відбудуться 28 березня
Проміжні вибори народних депутатів відбудуться 28 березня
Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів, який необхідний для організації та проведення проміжних виборів народних депутатів у 50-му (Донецька область) та 87-му (Івано-Франківська область) округах.
Відповідні постанови були ухвалені під час засідання ЦВК 26 січня, передає RegioNews.
Загалом на вибори у цих округах мають витратити 19 млн 807 тис. 911 грн, з яких 9 млн 964 тис. 410 грн в окрузі №50 та 9 млн 843 тис. 501 грн в окрузі №87.
Крім того, ЦВК затвердила кошторис своїх видатків на підготовку та проведення вищезгаданих виборів, який становить 2 млн 315 тис. 881 грн.
Нагадаємо, ЦВК назвала остаточну явку на повторних виборах мерів у трьох українських містах, які відбулися 17 січня.
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