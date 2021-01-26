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26 січня 2021, 18:55 13

На проміжні вибори до Ради у двох округах витратять понад 22 млн грн

26 січня 2021, 18:55 13
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Проміжні вибори народних депутатів відбудуться 28 березня
Проміжні вибори народних депутатів відбудуться 28 березня
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів, який необхідний для організації та проведення проміжних виборів народних депутатів у 50-му (Донецька область) та 87-му (Івано-Франківська область) округах.

Відповідні постанови були ухвалені під час засідання ЦВК 26 січня, передає RegioNews.

Загалом на вибори у цих округах мають витратити 19 млн 807 тис. 911 грн, з яких 9 млн 964 тис. 410 грн в окрузі №50 та 9 млн 843 тис. 501 грн в окрузі №87.

Крім того, ЦВК затвердила кошторис своїх видатків на підготовку та проведення вищезгаданих виборів, який становить 2 млн 315 тис. 881 грн.

Нагадаємо, ЦВК назвала остаточну явку на повторних виборах мерів у трьох українських містах, які відбулися 17 січня.

вибори Івано-Франківськ бюджет голосування ЦВК Донецьк депутати
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