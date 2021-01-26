На промежуточные выборы в Раду в двух округах потратят более 22 млн грн
Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта
Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта
Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств, который необходим для организации и проведения промежуточных выборов народных депутатов в 50-м (Донецкая область) и 87-м (Ивано-Франковская область) округах.
Соответствующие постановления были приняты на заседании ЦИК 26 января, передает RegioNews.
Всего на выборы в этих округах должны потратить 19 млн 807 тыс. 911 грн, из которых 9 млн 964 тыс. 410 грн в округе №50 и 9 млн 843 тыс. 501 грн в округе №87.
Кроме того, ЦИК утвердила смету своих расходов на подготовку и проведение вышеупомянутых выборов, которая составляет 2 млн 315 тыс. 881 грн.
Напомним, ЦИК назвала окончательную явку на повторных выборах мэров в трех украинских городах, которые состоялись 17 января.
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