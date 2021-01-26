09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 18:55 15

На промежуточные выборы в Раду в двух округах потратят более 22 млн грн

26 января 2021, 18:55 15
Читайте також українською мовою
Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта
Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств, который необходим для организации и проведения промежуточных выборов народных депутатов в 50-м (Донецкая область) и 87-м (Ивано-Франковская область) округах.

Соответствующие постановления были приняты на заседании ЦИК 26 января, передает RegioNews.

Всего на выборы в этих округах должны потратить 19 млн 807 тыс. 911 грн, из которых 9 млн 964 тыс. 410 грн в округе №50 и 9 млн 843 тыс. 501 грн в округе №87.

Кроме того, ЦИК утвердила смету своих расходов на подготовку и проведение вышеупомянутых выборов, которая составляет 2 млн 315 тыс. 881 грн.

Напомним, ЦИК назвала окончательную явку на повторных выборах мэров в трех украинских городах, которые состоялись 17 января.

выборы Ивано-Франковск бюджет голосование ЦИК Донецк депутаты
Во Львове планируют полностью восстановить многоэтажку, в которой произошел взрыв
26 января 2021, 18:19
Витренко уже скоро могут назначить министром: СМИ узнали подробности
26 января 2021, 16:57
В Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета
26 января 2021, 16:56
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »