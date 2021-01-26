На промежуточные выборы в Раду в двух округах потратят более 22 млн грн

Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта

Промежуточные выборы народных депутатов пройдут 28 марта

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств, который необходим для организации и проведения промежуточных выборов народных депутатов в 50-м (Донецкая область) и 87-м (Ивано-Франковская область) округах.

Соответствующие постановления были приняты на заседании ЦИК 26 января, передает RegioNews.

Всего на выборы в этих округах должны потратить 19 млн 807 тыс. 911 грн, из которых 9 млн 964 тыс. 410 грн в округе №50 и 9 млн 843 тыс. 501 грн в округе №87.

Кроме того, ЦИК утвердила смету своих расходов на подготовку и проведение вышеупомянутых выборов, которая составляет 2 млн 315 тыс. 881 грн.

Напомним, ЦИК назвала окончательную явку на повторных выборах мэров в трех украинских городах, которые состоялись 17 января.