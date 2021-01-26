У Кличко прокомментировали слухи о подорожании проезда в столичном транспорте до 20 гривен

Вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками

Вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками

Фото из открытых источников

Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии УНИАН сказала заведующая сектором связей с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, отвечая на просьбу прокомментировать распространенную некоторыми СМИ информацию о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте Киева в ближайшее время.

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте сейчас не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался", - отметила Голосинська.

Она подчеркнула, что вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками из-за карантина.

"Но что касается именно муниципального транспорта, то сейчас вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа речь сейчас не идет", - отметила Голосинська.

Напомним, ранее стало известно в каких регионах больше всего подорожал проезд в общественном транспорте.