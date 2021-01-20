В Раде сказали, смягчат ли карантин с 25 января

Там считают, что введенные жесткие карантинные меры позволили избежать усиления распространения COVID-19 после новогодних праздников

Там считают, что введенные жесткие карантинные меры позволили избежать усиления распространения COVID-19 после новогодних праздников

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В Верховной Раде считают, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Это позволяет смягчить карантинные ограничения с 25 января.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья Михаил Радуцкий.

По его словам, введенные жесткие карантинные меры позволили избежать усиления распространения COVID-19 после новогодних праздников.

"Во время общения с министром здравоохранения, министр заверил нас, что 24 января усиление мероприятия будут закончены и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика позволяет надеяться, что так оно и будет", - заявил Радуцкий.

Нардеп отметил, что о полной отмене карантина пока речи не идет.

"Надо смотреть не только на статистику больных и выздоровевших, но и на статистику госпитализированных и тяжелых больных. К сожалению, эта статистика не меняется уже около 2-3 месяцев. Мы ежедневно около 2 тысяч госпитализированных. А это тяжелые больные", - добавил он.

Ранее сообщалось, что почти 60% предпринимателей не видят смысла в январском локдауне.